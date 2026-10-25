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Durante las primeras horas de la tarde de este sábado, un vehículo particular fue protagonista de un impactante vuelco en la intersección de las calles Crucero General Belgrano y Julio Cantín de Río Gallegos, dejando como saldo a una joven asistida de urgencia y trasladada al nosocomio local tras dar varios tumbos por el aire.

El siniestro se desencadenó pasadas las 16:00 horas en un sector que cuenta con un tránsito constante de vecinos. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, un Fiat Palio de color rojo transitaba por la calle Crucero General Belgrano aparentemente a una velocidad sensiblemente superior a la permitida para el ejido urbano.

Por causales que la Policía de Santa Cruz intenta determinar a través de las pericias de rigor, el conductor del coche perdió de manera imprevista el control del rodado. Descontrolado y sin margen para maniobrar o frenar a tiempo, el Fiat Palio terminó impactando de lleno contra un abultado montículo de tierra ubicado sobre la margen derecha del camino.

La violencia de la colisión contra el desnivel actuó como una auténtica rampa de despegue: la carrocería se elevó a considerable altura y comenzó a dar entre dos y tres tumbos sobre la traza vial, desprendiendo plásticos y partes metálicas a su paso, hasta quedar milagrosamente apoyada sobre sus cuatro ruedas en medio de la estupefacción de los frentistas que presenciaron la cinematográfica secuencia.

En el interior del habitáculo viajaban dos ocupantes: un joven y una mujer. Un detalle que llamó la atención de los peritos e investigadores fue la actitud asumida por el muchacho tras el impacto, quien decidió abandonar el sector a pie antes del arribo de los patrulleros. Por el contrario, la joven accidentada quedó sentada a un costado de la vereda con evidentes muestras de dolor y contusiones, siendo asistida de manera primaria por los vecinos que salieron de sus viviendas para socorrerla.

A los pocos minutos, arribó al lugar una unidad de ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos. El equipo de profesionales médicos le brindó las primeras curaciones sobre la calzada e inmovilizó a la víctima para disponer su traslado inmediato a la guardia del nosocomio capitalino, donde ingresó para someterse a estudios radiológicos y tomográficos de mayor complejidad con el objetivo de descartar traumatismos internos o lesiones de gravedad.

El despliegue operativo de emergencia requirió la intervención conjunta de efectivos de la División Comisaría Quinta y de una dotación de bomberos de la Unidad Segunda.