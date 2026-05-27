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Una escena cargada de tensión y dramatismo se vivió durante la mañana de este miércoles en Puerto Deseado, cuando un automóvil particular protagonizó un peligroso despiste y quedó suspendido lateralmente sobre un terreno inestable, con riesgo concreto de desbarrancamiento.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 28 de Noviembre al 1400, donde rápidamente se desplegó un importante operativo de emergencia encabezado por efectivos de las Divisiones Cuartel 4° y 22°, quienes debieron trabajar contrarreloj para evitar que el vehículo cediera y terminara cayendo por la pendiente.

Según pudo saber La Opinión Austral, el automóvil perdió estabilidad tras despistarse en el acceso a una vivienda y quedó peligrosamente inclinado al borde del desnivel. La situación generó preocupación inmediata tanto entre vecinos como entre los equipos de emergencia, debido a que el conductor permanecía dentro del habitáculo mientras el terreno continuaba presentando riesgo de desplazamiento.

Ante ese escenario, el personal bomberil puso en marcha maniobras de rescate de alta complejidad. El primer objetivo fue asegurar completamente la estructura del rodado para evitar cualquier movimiento brusco que pudiera provocar el vuelco o precipitar la caída.

El rodado tras ser removido por las autoridades. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Para ello, los bomberos utilizaron el malacate de la unidad de rescate y un sistema de eslingas de sujeción ancladas a una autobomba de apoyo, logrando estabilizar el automóvil sobre el terreno inestable. La precisión del procedimiento resultó fundamental para trabajar con seguridad y permitir posteriormente la extracción del conductor.

Una vez controlada la situación, el personal avanzó con las tareas de evacuación. El conductor fue retirado cuidadosamente del interior del vehículo y, afortunadamente, se confirmó que no presentaba lesiones pese a los dramáticos momentos vividos.

El operativo no terminó allí. Tras poner a salvo al damnificado, distintas áreas comenzaron a coordinar el retiro definitivo del automóvil de la zona de peligro. En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos de bomberos, personal de Protección Civil, agentes de Tránsito Municipal, operarios de Obras Públicas y una grúa portuaria, cuyo aporte resultó clave para completar las maniobras.

Con maquinaria pesada y un amplio despliegue logístico, el vehículo finalmente pudo ser removido y trasladado hacia un sector firme, descartándose nuevos riesgos en el área afectada.

Las tareas demandaron varios minutos de intenso trabajo y mantuvieron parcialmente restringida la circulación en el sector mientras se desarrollaban las maniobras de salvamento y remoción. Vecinos de la zona siguieron de cerca el operativo, sorprendidos por la complejidad de la situación y el importante despliegue de recursos.