Un Basler BT‑67 del Grupo Mirgor sufrió un despiste este lunes 1 de diciembre, antes del mediodía, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Río Grande, en Tierra del Fuego. El incidente ocurrió durante un vuelo de entrenamiento de pilotos. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los tres tripulantes ni daños a personas en el exterior de la aeronave.

La empresa confirmó mediante un comunicado oficial que el avión, recientemente incorporado a su unidad de negocio logístico, operaba sin carga al momento del hecho. “Sufrió un despiste en la ciudad de Río Grande durante un vuelo de entrenamiento de pilotos. No se registraron heridos entre la tripulación ni en el exterior”, detalló el parte emitido por el conglomerado.

Tras el despiste, equipos del aeropuerto activaron el protocolo de seguridad. Asimismo, intervinieron los Bomberos de Río Grande y personal aeroportuario para resguardar la zona y realizar las primeras tareas de respuesta. Desde el mediodía permanecen trabajando en la pista para normalizar las operaciones aéreas.

Las causas del incidente aún no fueron divulgadas. El Grupo Mirgor indicó que serán analizadas por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, conforme a los procedimientos establecidos para incidentes aeronáuticos.

Vuelo clave para logística antártica

La aeronave estaba destinada a iniciar, en esta temporada, vuelos logísticos hacia el Continente Antártico, como parte de la expansión del negocio de transporte de carga del grupo. Además, el avión —modelo similar en diseño base al legendario Douglas DC‑3— contaba con planes de operación hacia bases científicas en el sur del planeta.

Según la compañía, “estaba previsto que, durante esta temporada, inicie sus actividades logísticas hacia el Continente Antártico. Las causas del incidente serán determinadas de acuerdo con los protocolos establecidos para cualquier hecho aeronáutico”.