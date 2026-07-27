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Efectivos de la Comisaría de Puerto Deseado intervinieron en un domicilio de la calle 10 de Junio tras recibir un requerimiento por problemas familiares. Al llegar al lugar, alrededor de las 22:00 horas, los agentes ubicaron a un hombre de 25 años en evidente estado de ebriedad y con una actitud muy alterada.

El sujeto forcejeaba con un familiar e intentaba agredirlo. Cuando el personal policial le impartió las directivas para que calmara su actitud y abandonara el lugar, hizo caso omiso y opuso resistencia activa: comenzó a propinar golpes de puño y patadas contra los uniformados. Debido a ello, a las 22:20 horas fue aprehendido en el marco del Artículo 176, inciso 8.º del Código Procesal Penal.

Según el testimonio de un familiar mayor, el causante no solo buscaba pelear, sino que también había manifestado intenciones de quitarse la vida durante el episodio. No se registraron personas lesionadas de gravedad. Por su parte, una mujer de 57 años que se encontraba en el lugar expresó temor fundado de que la situación se repita y solicitó formalmente medidas cautelares de prohibición de acercamiento. Fue asesorada y derivada a la Oficina de la Mujer y la Familia, donde se recepcionó su denuncia.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial tras pasar por el examen médico de rigor. Las actuaciones pasaron a intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, que dispusieron que recuperara su libertad una vez cumplidos los plazos legales correspondientes.