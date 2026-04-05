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Una escena poco habitual, pero no por eso menos riesgosa, alteró la rutina del barrio Padre Olivieri durante la jornada del domingo. Un equino que deambulaba sin control por la vía pública obligó a la intervención policial y reavivó la preocupación por la presencia de animales sueltos en zonas urbanas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se registró este domingo 5 de abril en inmediaciones de las calles Orozco y Caballero, en el mencionado barrio de la ciudad de Río Gallegos, donde vecinos advirtieron la presencia de un caballo suelto que circulaba sin ningún tipo de supervisión. La situación, que a simple vista podría parecer anecdótica, encierra un riesgo concreto tanto para conductores como para peatones, especialmente en sectores donde el tránsito vehicular es constante.

Ante este escenario, intervino personal de la División Operaciones Rurales (DOR), que en el marco de sus tareas preventivas procedió al secuestro del animal. Según informaron fuentes oficiales, el equino se encontraba desplazándose libremente por la vía pública, lo que configuraba una potencial situación de peligro.

Según pudo saber este diario, el operativo se desarrolló sin mayores inconvenientes y permitió interceptar al animal, que posteriormente fue trasladado a los corrales de la dependencia policial para su resguardo. Desde la fuerza remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarcan dentro de acciones orientadas a la seguridad rural y urbana, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la integridad de los vecinos.

Una vez concretado el secuestro, se dio intervención al Juzgado de Faltas Municipal, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. En estos casos, se busca determinar la titularidad del animal y establecer eventuales responsabilidades por haberlo dejado en condiciones de circular libremente por la ciudad.