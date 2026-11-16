No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un cable de fibra óptica caído sobre la vía pública motivó la intervención de Bomberos este domingo por la noche en pleno centro de Río Gallegos.

El operativo estuvo a cargo de la División Cuartel 1° (M-805), que acudió a la intersección de las calles Mitre y avenida San Martín tras recibir un alerta por un tendido que obstruía la circulación.

Según informaron desde Bomberos, cinco efectivos trabajaron en el lugar entre las 21:38 y las 22 horas. Mediante maniobras en altura desde la unidad, lograron desenrollar y liberar el cable para sujetarlo provisoriamente a un poste.

La intervención permitió despejar la senda peatonal y eliminar el riesgo de enganche o caída tanto para quienes transitaban a pie como para los vehículos.

Finalmente, la circulación quedó normalizada y el personal regresó a la base sin registrarse personas lesionadas ni otras novedades.