La noche del viernes en Río Gallegos estuvo marcada por un episodio que, de no mediar una respuesta inmediata, pudo haber terminado en tragedia. Personal de la División Cuartel 2 de Bomberos de la Provincia de Santa Cruz acudió de urgencia a un local gastronómico ubicado sobre la avenida Juan Domingo Perón, luego de recibir un alerta por la posible presencia de monóxido de carbono.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el llamado, realizado pasadas las 21, advertía sobre una situación sospechosa en el interior de una rotisería, donde una persona había comenzado a manifestar síntomas compatibles con intoxicación. Cuando los bomberos llegaron al lugar, constataron que uno de los calefactores presentaba signos evidentes de mala combustión, una de las causas más comunes de emanaciones de este gas letal e imperceptible, que no tiene color, olor ni sabor.

Según informaron las autoridades, la persona afectada ya había sido trasladada por sus familiares al Hospital Regional, donde fue asistida y, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro. La labor de los bomberos se centró en asegurar el inmueble, ventilar los ambientes y prevenir nuevos incidentes. La intervención contó además con la colaboración de personal de Camuzzi Gas del Sur, efectivos de la Comisaría Tercera y especialistas de la División de Investigación Pericial de Bomberos, quienes llevaron adelante las inspecciones técnicas correspondientes.