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Este lunes 23 de noviembre, apenas pasada la una de la mañana, un principio de incendio accidental desatado en el interior de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pasteur y Congreso demandó la veloz intervención de los bomberos para contener las llamas a tiempo y evitar que el fuego se propagara por toda la propiedad.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a la 01:19 horas, momento en el que la guardia de la División Cuartel Central de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona I de la Policía de Santa Cruz– recibió un alerta radial advirtiendo sobre un foco ígneo domiciliario en el mencionado sector urbano. Con la celeridad que exigen los llamados nocturnos en zonas residenciales, una dotación compuesta por cuatro efectivos especializados se movilizó de inmediato hacia el lugar a bordo de una unidad operativa.

Al arribar al inmueble de calle Pasteur y Congreso y realizar el ingreso preventivo para evaluar la magnitud del siniestro, los rescatistas constataron la presencia de un principio de incendio en el interior de la vivienda. De acuerdo con la inspección ocular realizada por los especialistas, el fuego se había originado de manera accidental a raíz del contacto directo entre un calefactor y material combustible ubicado en sus proximidades, una combinación sumamente peligrosa que en cuestión de minutos puede generar una combustión descontrolada y una densa acumulación de humo.

Actuando con precisión técnica y rapidez, los cuatro efectivos desplegaron las maniobras de ataque directo y enfriamiento sobre el sector afectado, logrando circunscribir el foco antes de que alcanzara el mobiliario lindante o comprometiera la estructura del techo y las paredes de la casa.

Cuando el reloj marcaba la 01:50 horas, tras poco más de media hora de labor operativa y ventilación preventiva del ambiente, la dotación del Cuartel Central dio por concluida la intervención con el incendio sofocado en su totalidad, sin que se lamentaran personas lesionadas ni daños estructurales mayores en la vivienda.