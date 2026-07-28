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Un incendio de importantes dimensiones se desató durante la madrugada de este martes en una vivienda de Río Gallegos, lo que demandó un amplio operativo de los Bomberos para controlar las llamas y evitar su propagación.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Dr. Maradona (Manzana 3, Lote 58), donde intervinieron efectivos de la División Cuartel 1° y de la División Cuartel Central, tras recibir el alerta por el foco ígneo.

El operativo se extendió entre las 3:16 y las 5:05. Durante ese lapso, los bomberos desplegaron dos líneas de ataque de 45 milímetros, utilizaron herramientas de apertura y solicitaron abastecimiento de agua para combatir el fuego.

Además de extinguir las llamas, realizaron tareas de enfriamiento y verificaron la existencia de posibles puntos calientes en la estructura de mampostería, de aproximadamente 80 metros cuadrados.

Las llamas provocaron importantes daños materiales en la vivienda, aunque no se registraron personas lesionadas.

Una vez finalizadas las tareas, el incendio fue extinguido por completo. Las pericias establecieron que el origen del siniestro fue accidental y se debió a una contingencia eléctrica en un caloventor.

A pesar de los importantes daños materiales, no se registraron personas lesionadas. En el operativo también colaboraron efectivos del Comando de Patrullas, personal de Guardia Urbana y de la Comisaría Sexta.