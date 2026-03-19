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En las primeras horas de este jueves, un principio de incendio generó momentos de preocupación en una vivienda del barrio Bicentenario, en la periferia de Río Gallegos. La rápida reacción del propietario y la intervención del personal de bomberos evitaron que el episodio pasara a mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo establecer que el hecho se registró alrededor de la 01:00 en la intersección de las calles 66 y 31, hasta donde acudió de urgencia una dotación de la División Cuartel 24 tras un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de fuego en el interior de un domicilio particular. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo se había originado en un caloventor, uno de los artefactos más utilizados en esta época del año en la capital santacruceña, producto de una contingencia eléctrica previa.

Según se pudo establecer, el propietario de la vivienda actuó con rapidez y sangre fría: utilizando un extintor triclase (ABC), logró sofocar las llamas antes de que se propagaran hacia otros sectores del inmueble. Este accionar resultó determinante para evitar daños estructurales de consideración y, sobre todo, para resguardar la integridad de los ocupantes de la casa.

Una vez controlada la situación, los bomberos llevaron adelante una inspección técnica del artefacto involucrado con el objetivo de determinar las causas del incidente y descartar riesgos latentes. Asimismo, procedieron a la ventilación de los ambientes afectados, donde la acumulación de humo era evidente, una tarea fundamental para restablecer condiciones seguras en el interior de la vivienda.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con personal de la División Comisaría Séptima, que también se hizo presente en el lugar para colaborar con las actuaciones correspondientes y garantizar el orden en la zona.

Cabe destacar que, más allá de los daños materiales y el susto dentro de la morada, no hubo que lamentar personas heridas, ni civiles ni integrantes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el requerimiento, por lo que no fue precisa la presencia de un móvil sanitario del Hospital Regional.