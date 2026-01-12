Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un viaje de trabajo que unía Mendoza con Jujuy estuvo a punto de transformarse en tragedia este viernes sobre la Ruta Nacional Nº 141, a la altura del paraje La Florida, en jurisdicción de la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja. Un camión de gran porte que transportaba una mudanza perdió el control tras la rotura de uno de sus neumáticos y terminó fuera de la calzada, dentro de un campo lindero. Pese a la violencia del incidente, sus tres ocupantes —dos de ellos oriundos de Río Gallegos— resultaron milagrosamente ilesos.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte del país, se pudo saber que el siniestro vial tuvo como protagonista a un camión Scania perteneciente a la empresa “Transporte Abendaño”, que realizaba un flete de larga distancia. De acuerdo con la información oficial suministrada por la Policía, el hecho ocurrió a unos cinco kilómetros del paraje La Florida, cuando el neumático delantero derecho del rodado estalló de manera repentina. La explosión provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, obligándolo a realizar una maniobra brusca para evitar un desenlace aún más grave.

Al mando del camión viajaba Mario Marcelo Illanes, de 24 años, quien iba acompañado por una mujer de 35 años y un menor de 8, ambos con domicilio en la ciudad de Río Gallegos.

Según relataron fuentes policiales, el chofer optó por dirigir el vehículo hacia la banquina, lo que derivó en que el camión terminara su recorrido dentro de un campo, fuera de la traza principal de la ruta. Esa decisión fue clave para evitar un vuelco o un impacto contra otros vehículos que circulaban por la zona.

El episodio generó preocupación entre quienes transitaban por la Ruta 141, una vía clave para el transporte interprovincial en la región. Minutos después del accidente, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Unidad Regional VI, Bomberos Voluntarios y personal de Seguridad Vial, quienes aseguraron la escena y asistieron a los ocupantes del camión. Afortunadamente, ninguno de ellos presentó lesiones ni requirió traslado a un centro de salud, un dato que llevó alivio tanto a los intervinientes como a los familiares.

En el marco del procedimiento, se le practicó al conductor el test de alcoholemia correspondiente, cuyo resultado fue negativo, arrojando 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Este dato descartó de plano cualquier factor vinculado al consumo de alcohol y reforzó la hipótesis de un desperfecto mecánico como causa exclusiva del siniestro.

Un aspecto destacado del operativo fue la colaboración solidaria de otros camioneros que circulaban por la ruta en ese momento. Al advertir la situación, varios de ellos detuvieron su marcha para brindar ayuda y colaborar en la estabilización del vehículo pesado.