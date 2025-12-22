Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un camión con semirremolque que tenía como destino final la ciudad de Río Gallegos protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este lunes en la Ruta Provincial N° 2, en la provincia de Río Negro. El siniestro ocurrió a la altura de la rotonda de acceso a la Salina del Gualicho y, pese a la violencia del despiste, no se registraron personas lesionadas, lo que evitó que el episodio tuviera consecuencias mayores.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte de la Patagonia, se pudo establecer que el hecho se produjo alrededor de las 2:28 de la madrugada, cuando Bomberos de San Antonio Oeste recibieron un llamado de alerta que daba cuenta de un despiste de un vehículo pesado en el kilómetro 75 de la traza. De inmediato se activó el sistema de comunicaciones VHF y se desplegó un operativo hacia la zona indicada.

Al arribar al lugar, el personal constató que el accidente se había producido unos kilómetros antes, aproximadamente en el kilómetro 70. Allí, el camión había cruzado hacia el carril contrario y terminó su recorrido contenido por el guardarraíl, lo que resultó clave para evitar un vuelco o un impacto de mayores proporciones, especialmente en un sector de ruta donde la circulación nocturna suele ser escasa pero constante.

Según el testimonio brindado por el propio conductor a las autoridades intervinientes, el vehículo había partido desde la zona del Valle rionegrino con destino a San Antonio Oeste y continuaba viaje hacia Río Gallegos, en un recorrido habitual para el transporte de cargas que abastecen a la capital santacruceña. El chofer reconoció que el cansancio acumulado habría sido determinante: se quedó dormido al volante, se subió a la rotonda y perdió el control del camión.

En el lugar también trabajó personal de Salud Pública, que asistió preventivamente al conductor y confirmó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico. La rápida evaluación permitió descartar cualquier complicación física derivada del impacto.

Por su parte, los bomberos realizaron una exhaustiva inspección de seguridad del rodado para verificar la posible existencia de pérdidas de combustible o aceite, una situación que podría haber generado un riesgo adicional para otros conductores. El control arrojó resultados negativos, llevando tranquilidad a los equipos de emergencia.

Una vez asegurada la escena, el personal debió regresar a la base para buscar elementos y llevar adelante tareas de limpieza de la calzada. En el sector se detectó la presencia de abundantes piedras y restos sobre el asfalto, producto del despiste, que representaban un peligro latente para la circulación, especialmente durante la noche y la madrugada. Las tareas permitieron dejar la ruta en condiciones seguras para el tránsito vehicular.

El episodio no provocó cortes ni interrupciones en la Ruta Provincial N° 2, y desde los organismos intervinientes se destacó la rápida respuesta de los servicios de emergencia, que permitió resolver la situación sin mayores complicaciones.