Pasadas las 22 horas, la central de emergencias de Bomberos de Río Gallegos recibió un aviso sobre un presunto incendio en la vía pública. La alerta provenía de la presencia de humo proveniente de un camión recolector de residuos, lo que llevó a pensar en un principio que el vehículo estaba en llamas. De inmediato, personal del Cuartel Nº1 se dirigió al lugar, preparado para un operativo que, por fortuna, no llegó a concretarse.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, en diálogo con los bomberos, el propio conductor del camión explicó que al accionar el sistema de compresión del vehículo, el mecanismo había generado gran cantidad de humo, dando la falsa impresión de un incendio. Ante esta situación, los efectivos procedieron a revisar la unidad y a remover los residuos acumulados, descartando cualquier foco ígneo.

El hecho no pasó a mayores y tampoco hubo personas heridas, lo que trajo alivio a los trabajadores y a los vecinos que, preocupados por la presencia de humo, habían dado aviso a las autoridades. No obstante, el episodio dejó en evidencia cómo un desperfecto mecánico puede derivar en situaciones de confusión que movilizan recursos de emergencia.