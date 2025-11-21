Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un camión Iveco, perteneciente a la empresa Andreni, perdió el control por las deformaciones de la cinta asfáltica de la Ruta Nacional N°3 este jueves, quedando detenido sobre la banquina. Afortunadamente, el chofer no sufrió lesiones y tampoco se registraron daños materiales, aunque el susto fue importante y la situación expuso nuevamente la falta de mantenimiento de una ruta clave para el transporte en la Patagonia.

Según informaron fuentes policiales, la División Unidad Operativa Tres Cerros acudió de inmediato al lugar para asistir al conductor y asegurar la zona. El Sargento Figueroa fue uno de los primeros en intervenir, empleando herramientas especializadas para liberar el vehículo y prevenir otro incidente en un tramo donde el tránsito pesado es frecuente.

La maniobra no fue sencilla. Las deformaciones del pavimento -un problema denunciado hace tiempo por transportistas que circulan entre Santa Cruz y Chubut- contribuyeron al despiste y dificultaron la recuperación del camión. En un gesto que refleja el espíritu solidario del sector, otros camioneros que pasaban por el lugar se detuvieron y colaboraron con la tarea, ayudando a destrabar los seguros y los acoples de frenos para agilizar la intervención.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz reiteró la importancia de conducir con extrema precaución y prestar atención a las condiciones de la calzada, especialmente en sectores que presentan ondulaciones o desgranamiento del asfalto.