Un incidente de tránsito se registró en la madrugada de este martes en Río Gallegos. Según informó la Policía de Santa Cruz, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada en la intersección de avenida Balbín y calle Zapiola, cuando un automóvil Dodge 1500 gris colisionó contra un poste de alumbrado público.

En el vehículo viajaban un joven de 21 años, que conducía, y una acompañante de 19, quienes resultaron lesionados. Ambos fueron asistidos por personal de la Guardia Urbana Municipal y trasladados en ambulancia al Hospital Regional Río Gallegos.

De acuerdo al parte policial, el conductor debió ser intervenido quirúrgicamente, mientras que la joven sufrió una fisura en una pierna.

El segundo vehículo involucrado en la colisión fue un Fiat Argo rojo, conducido por un joven de 19 años, que viajaba con cuatro acompañantes mayores de edad. Ninguno de ellos resultó herido, y el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Sexta, División Comando de Patrullas, Bomberos, Tránsito Municipal y la División Accidentología Vial, que realizó las pericias correspondientes y ordenó la normalización del tránsito en la zona.

Interviene en la causa el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, que dispuso la entrega de los vehículos, la realización de exámenes médicos de rigor y la fijación de domicilio de los conductores involucrados.