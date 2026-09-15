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Un violento choque frontal entre un auto particular y un camión de gran porte rozó el desastre en el interior de Santa Cruz. Ocurrió en uno de los puntos neurálgicos de la circulación provincial: el empalme de la Ruta Nacional N° 3 con la Ruta Provincial N° 288. Milagrosamente, y pese a la violencia de la colisión de frente y a los severos daños materiales registrados en ambos rodados, el siniestro no dejó personas lesionadas que lamentar.

El escenario del accidente fue la intersección vial que articula el tránsito troncal de la Patagonia con el acceso a la localidad de Puerto Santa Cruz. Por causas que aún son objeto de peritaje y análisis por parte de los peritos de la Policía provincial, un vehículo Renault Sandero Stepway impactó de manera directa contra el lateral y frente de un camión marca Scania. La abrumadora diferencia de porte entre ambos rodados hacía prever el peor desenlace; sin embargo, las deformaciones programadas del habitáculo liviano y la maniobra de desaceleración de los conductores evitaron una tragedia que pudo haber tenido consecuencias fatales.

El frente del auto particular quedó destrozado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el fuerte impacto motivó el despliegue inmediato de una amplia red de contención de emergencias. En el lugar se hizo presente personal de la División Comisaría Puerto Santa Cruz junto a efectivos de la División Comisaría Segunda de Comandante Luis Piedra Buena, quienes montaron un perímetro de seguridad, acordonaron la zona e interrumpieron parcialmente el flujo vehicular para evitar accidentes derivados en plena ruta.

El conductor del vehículo de menor porte dentro del mismo, mientras trabajaba un bombero. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

A la par de las tareas policiales, hizo su arribo una dotación especializada de la División Cuartel 7° de Bomberos de Puerto Santa Cruz. Los servidores públicos ejecutaron un procedimiento técnico de rigor: en primera instancia, procedieron a la desconexión de los bornes de la batería del Renault Sandero Stepway para erradicar cualquier posibilidad de cortocircuito o incendio sobre la estructura dañada. Posteriormente, desplegaron tareas de contención y neutralización de fluidos de motor derramados sobre la cinta asfáltica.

Bomberos trabajando en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La intervención bomberil requirió un esfuerzo adicional al constatarse que el camión Scania había sufrido la perforación de su tanque de combustible principal como consecuencia del choque. La fuga de gasoil sobre la carretera representaba un serio peligro de derrape para los automovilistas que transitaban por el cruce, por lo que el personal de emergencia trabajó intensamente con material absorbente para saneamiento de la calzada