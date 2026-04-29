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Momentos de tensión se vivieron en la tarde del martes en Río Turbio, cuando un colectivo urbano generó alarma entre vecinos tras registrarse humo y olor a combustión en plena vía pública. La rápida intervención de los bomberos evitó que el episodio pasara a mayores.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió en el barrio Santa Cruz, frente a la conocida Plaza de los Niños, sobre la calle Presidente Nicolás Avellaneda, un sector habitual de circulación tanto de peatones como de unidades del transporte urbano. Un alerta radial puso en conocimiento a las autoridades sobre un posible principio de incendio en un colectivo de la empresa Transporte Sur.

Al arribar al lugar, personal de la División Cuartel IX constató que desde el sector del motor del vehículo emanaba humo, acompañado por un marcado olor a quemado, lo que encendió las alertas sobre un posible foco ígneo en desarrollo.

Sin embargo, uno de los aspectos que resultó clave para evitar consecuencias mayores fue que la unidad se encontraba sin pasajeros al momento del incidente. Esta circunstancia permitió a los equipos de emergencia trabajar con mayor rapidez y sin la urgencia de evacuar personas. La dotación de bomberos procedió de inmediato a realizar tareas de ventilación del habitáculo, a fin de disipar los gases acumulados, y ejecutó la desconexión preventiva de las baterías del rodado, una maniobra técnica fundamental para neutralizar cualquier riesgo de ignición.

En paralelo, personal de la comisaría local implementó un operativo de corte de tránsito en la zona, garantizando la seguridad de peatones y facilitando el trabajo de los especialistas. La escena, que durante algunos minutos generó preocupación entre vecinos y transeúntes, fue rápidamente controlada gracias a la coordinación entre las distintas áreas intervinientes.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el origen del inconveniente estaría relacionado con un desperfecto eléctrico en el motor, una falla que, de no ser detectada a tiempo, podría haber derivado en un incendio de mayores proporciones.