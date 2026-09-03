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El conductor de un rodado perdió el control y terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionada sobre la calle Belgrano de la localidad de Puerto Deseado. En el hecho intervinieron autoridades locales, dio a conocer Deseado al Instante.

La situación ocurrió a horas de la madrugada del jueves 3 de septiembre en el barrio 25 de Mayo. El hombre que iba tras el volante, se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

En el sitio intervino personal de la Policía de Santa Cruz y agentes de Tránsito Municipal. Se realizaron las actuaciones correspondientes.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia de la colisión. Aunque el rodado terminó con algunos daños menores.