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El hecho se registró alrededor de las 06:00 horas, cuando se recibió un llamado de personal de Tránsito Municipal que solicitó presencia policial en la intersección de calles 1ro de Mayo y Gobernador Gregores. Los agentes viales habían interceptado a un conductor que circulaba en sentido contrario al establecido y presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Al arribar al lugar, los uniformados corroboraron lo informado por los inspectores. Según el relato del personal de Tránsito, el hombre se negó a colaborar con el procedimiento: no exhibió la licencia de conducir ni la documentación del vehículo, y rechazó someterse a la prueba de alcoholemia obligatoria.

Ante esta situación, las autoridades le explicaron que el rodado sería secuestrado y que se procedería a su identificación como tarea rutinaria. Sin embargo, el individuo adoptó una actitud desafiante, se negó a brindar sus datos personales y mostró una marcada falta de equilibrio que confirmaba su estado de ebriedad.

A pesar de los reiterados pedidos de calma, el hombre aumentó su agresividad frente a los efectivos y realizó ademanes de pelea. Por este motivo, se recurrió al uso de la fuerza pública indispensable para reducirlo y esposarlo, con el fin de preservar el orden público y la paz social.

Posteriormente, fue trasladado al nosocomio local para ser examinado por el médico de turno, como paso previo a su ingreso a la dependencia policial. A las 06.30 horas quedó formalmente detenido en carácter de contraventor, a disposición del Juzgado de Paz interviniente.

Las actuaciones se caratularon como actuaciones contravencionales, mientras se avanza en el esclarecimiento de todos los hechos y la aplicación de las sanciones correspondientes.