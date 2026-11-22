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Este sábado 21 de noviembre, pasadas las trece horas, dos automóviles protagonizaron un fuerte choque sobre la Avenida San Martín de Puerto San Julián, a la altura del conocido comercio Colorshop, generando momentos de lógica preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona y demandando una rápida y coordinada intervención de los bomberos y los servicios de salud locales para asistir a los involucrados y neutralizar cualquier riesgo secundario sobre la calzada.

La secuencia de emergencia se activó exactamente a las 13:24 horas de este sábado, momento en el que la guardia de la División Cuartel 3° de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona III de la Policía de Santa Cruz– recibió el llamado de alerta dando cuenta de un siniestro vial ocurrido en el corazón urbano sanjulianense. Con la celeridad que exigen las emergencias en zonas de alta circulación peatonal y vehicular, una dotación compuesta por tres efectivos especializados se desplazó de inmediato hacia el sector indicado.

Al arribar a la escena del hecho sobre la Avenida San Martín, los rescatistas constataron que el impacto había sido protagonizado por dos vehículos particulares: un Fiat Adventure y un Renault Logan. De inmediato, los uniformados desplegaron el protocolo técnico de seguridad vehicular y prevención de incendios, articulando acciones en el terreno con una ambulancia y personal sanitario del hospital local que acudieron con rapidez al lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, mientras los profesionales de la salud brindaban las primeras atenciones en la vía pública y disponían el traslado preventivo de uno de los conductores hacia el hospital de Puerto San Julián para someterlo a una evaluación médica integral y descartar lesiones internas, los efectivos de la División Cuartel 3° ejecutaron las maniobras indispensables para asegurar ambos rodados.

Para ello, procedieron al corte del suministro eléctrico mediante la desconexión preventiva de las baterías tanto del Fiat Adventure como del Renault Logan, eliminando así cualquier posibilidad de cortocircuito o principio de incendio derivado de posibles pérdidas de fluidos tras el golpe.

Cuando el reloj marcaba las 14:05 horas, tras poco más de cuarenta minutos de sostenida labor operativa y preventiva, la dotación bomberil dio por concluida la intervención con ambos vehículos completamente asegurados y la calzada de la avenida principal libre de riesgos para restablecer la normal circulación del tránsito.