Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada de este domingo estuvo marcada por un importante operativo de rescate sobre la Ruta de Circunvalación, en las afueras de Río Gallegos, donde un automovilista quedó atrapado dentro de su vehículo luego de protagonizar un violento despiste que terminó con el rodado volcado sobre uno de sus laterales y parcialmente inmovilizado en un espejo de agua estancada.

La rápida intervención del Departamento Grupos Especiales Zona Sur permitió rescatar al conductor en una tarea que demandó casi dos horas y requirió la aplicación de técnicas especializadas para garantizar la seguridad de la víctima y de los rescatistas.

Según pudo saber La Opinión Austral, la alerta fue emitido por la Central alrededor de las 4:45 de la madrugada, informando sobre un incidente vial con una persona atrapada en el interior de un automóvil sobre la Ruta de Circunvalación.

Ante la gravedad del reporte, una dotación especializada partió de inmediato hacia el lugar del siniestro, donde constató que un Renault Sandero había despistado por causas que aún no fueron informadas oficialmente y terminó volcado sobre su lateral derecho, dentro de una zona con agua acumulada.

La posición en la que quedó el vehículo complicó las tareas de asistencia, ya que el conductor permanecía imposibilitado de salir por sus propios medios. Frente a ese escenario, los rescatistas desplegaron un procedimiento técnico destinado a evitar cualquier movimiento del automóvil que pudiera agravar la situación de la víctima.

Como primer paso, se realizó la estabilización estructural del rodado mediante equipamiento específico, una maniobra indispensable para impedir desplazamientos durante la extracción. Una vez asegurado el vehículo, el personal comenzó el trabajo de liberación del conductor utilizando técnicas de rescate vehicular, priorizando en todo momento la integridad física del ocupante.

Tras varios minutos de intenso trabajo, la víctima pudo ser extraída en forma segura y entregada al personal sanitario que aguardaba en el lugar.

Posteriormente, profesionales del Hospital Regional Río Gallegos brindaron la primera asistencia médica y dispusieron el traslado del conductor en una ambulancia hacia el centro asistencial para una evaluación más completa y la continuidad de su atención.