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Un incendio registrado durante las primeras horas de este domingo generó una rápida movilización de Bomberos y Policía en Puerto Deseado. El fuego se desató en el interior de un taller mecánico ubicado sobre calle Río Gallegos al 600 y obligó a desplegar un importante operativo para controlar las llamas y evitar que el siniestro provocara consecuencias mayores.

La emergencia fue advertida alrededor de las 07:28, cuando personal de las Divisiones de los Cuarteles de Bomberos N° 22 y 4° recibió un llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de fuego dentro del inmueble.

Según pudo saber La Opinión Austral, al llegar al lugar, los bomberos constataron que el foco ígneo se encontraba en el interior del taller mecánico “El Tano”, un establecimiento de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Frente a la situación, los efectivos debieron adoptar rápidamente medidas de seguridad para poder ingresar al inmueble y comenzar con el ataque directo sobre el fuego. Para ello, procedieron a cortar el candado del portón de acceso y posteriormente interrumpieron el suministro eléctrico del establecimiento.

Horas después del incendio, un móvil de emergencia afuera del mismo. FOTO: ALBERTO QUINTANAL

La intervención también contó con la participación de personal policial, mientras que se solicitó apoyo a efectivos de la División Cuartel 4° de Bomberos para reforzar el operativo y trabajar sobre el foco que se desarrollaba dentro del taller.

La presencia de vehículos en el interior del inmueble representaba un factor adicional de riesgo, debido a la existencia de combustibles, aceites, sistemas eléctricos y otros elementos propios de una actividad mecánica. En ese contexto, la rapidez de la respuesta resultó fundamental para contener la propagación del fuego.

Una vez que las llamas fueron controladas, los bomberos realizaron una inspección ocular en el interior del establecimiento para determinar el sector donde se había iniciado el siniestro y establecer cuáles habían sido las consecuencias materiales.

Durante esa revisión se pudo establecer que el origen del incendio se encontraba en un camión Mercedes Benz 1634, que sufrió una afectación generalizada como consecuencia de la acción directa del fuego.

El vehículo fue identificado como el punto donde comenzó el incendio. De acuerdo con el parte oficial, el siniestro habría tenido carácter accidental y se habría producido a raíz de un cortocircuito en el cableado proveniente del alternador hacia el acumulador de energía del camión.