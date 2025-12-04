Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del jueves dejó momentos de tensión en Río Gallegos, cuando un incendio accidental se desató en una vivienda ubicada en Ayohuma 43, generando un importante despliegue de emergencias y obligando a evacuar rápidamente a las dos personas que se encontraban dentro de la casa. Gracias a la rápida reacción de los ocupantes y la efectiva intervención de la Policía y Bomberos, no hubo heridos y el siniestro pudo ser controlado antes de que tomara mayores dimensiones.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente comenzó cerca de las primeras horas de la tarde, cuando un desperfecto eléctrico en un lavarropas habría provocado un foco ígneo que rápidamente comenzó a expandirse en el interior de la morada. Según indicaron fuentes policiales, ambos habitantes de la vivienda lograron advertir el humo a tiempo, lo que les permitió escapar por sus propios medios antes de que las llamas se extendieran hacia otros sectores.

Ante el aviso al 101, personal de la Comisaría Cuarta de la Policía de Santa Cruz llegó de inmediato al domicilio para asegurar el perímetro y asistir a los dueños de casa, mientras que móviles de la Unidad Segunda de Bomberos trabajaron intensamente en la contención del fuego. Gracias al rápido accionar, las dotaciones lograron controlar y extinguir el incendio sin que se registraran víctimas ni intoxicados por inhalación de humo.

Las primeras pericias en el lugar confirmaron que el origen del siniestro fue accidental y estuvo directamente relacionado con una falla eléctrica en el lavarropas. El fuego afectó principalmente el sector donde se encontraba el electrodoméstico, aunque también se reportaron daños materiales menores en zonas contiguas.