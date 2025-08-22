Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del jueves en Comandante Luis Piedra Buena estuvo marcada por un episodio que, aunque no pasó a mayores, generó momentos de tensión entre los vecinos de la calle Sáenz Peña Sur. Una motocicleta comenzó a arder en el patio de una vivienda y el fuego amenazaba con propagarse, pero la rápida reacción de los habitantes de la zona permitió sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

El aviso ingresó a la guardia de la División Cuartel 15 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, que de inmediato envió una dotación al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el incendio ya había sido controlado gracias a la intervención de vecinos que, al advertir el humo y las llamas, no dudaron en actuar con los recursos a su alcance para evitar una tragedia.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la causa del siniestro se originó en un desperfecto eléctrico en el sistema de cables de la batería de la motocicleta, lo que provocó el inicio del fuego. Si bien las llamas se concentraron en el rodado, el peligro era evidente: al tratarse de una moto, el combustible y los materiales plásticos podrían haber generado una combustión más intensa y comprometer la vivienda.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños estructurales en la casa. Los bomberos realizaron la inspección del lugar y constataron que la situación estaba bajo control, además de brindar recomendaciones de seguridad a los residentes.