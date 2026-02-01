Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del sábado en Puerto Deseado tuvo un momento de tensión que pudo haber terminado de manera mucho más grave, pero que encontró una rápida respuesta por parte de los equipos de emergencia. Un incendio vehicular declarado en calle Bayer movilizó a dotaciones de Bomberos, que lograron controlar la situación antes de que el fuego se extendiera o generara consecuencias sobre personas o propiedades cercanas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho se produjo cuando un automóvil Fiat Duna Weekend comenzó a incendiarse, con el foco ígneo localizado en el sector del tablero.

Las llamas en el interior de un vehículo suelen generar escenas de gran impacto visual y una carga de riesgo importante, no solo por la rápida propagación del fuego a través de materiales plásticos y tapizados, sino también por la posible presencia de combustible y otros elementos inflamables.

Ante el aviso, las dotaciones de Bomberos acudieron con celeridad al lugar y desplegaron un trabajo técnico orientado a la sofocación del incendio y a la neutralización de riesgos secundarios. Según se informó, se utilizó una línea devanadera, herramienta habitual en este tipo de intervenciones, que permite un ataque directo y controlado sobre el foco ígneo. Paralelamente, se realizó el enfriamiento del habitáculo, una tarea clave para evitar reigniciones y para asegurar que la temperatura de los componentes internos descendiera a niveles seguros.

La causa del siniestro fue atribuida a una contingencia eléctrica accidental en el sistema de cableado interno del vehículo. Este tipo de fallas, muchas veces asociadas al desgaste de los conductores, empalmes defectuosos o modificaciones no profesionales en la instalación eléctrica, representan un riesgo latente, especialmente en vehículos con varios años de uso. El resultado del operativo fue positivo: el incendio fue extinguido sin que se registraran personas heridas ni daños a terceros.