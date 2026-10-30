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Personal de la División Cuartel 19° de Bomberos intervino este jueves ante un principio de incendio registrado en una vivienda de Río Gallegos, luego de recibir un alerta del Cuartel Central por un principio de incendio en un inmueble ubicado sobre calle Hamilton al 500.

El operativo se desarrolló entre las 17:30 y las 18:10, con la participación de la unidad M-221. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el propietario había logrado sofocar inicialmente las llamas mediante el uso de un extintor triclase. Además, había realizado el corte preventivo del suministro eléctrico.

Tras controlar la situación, los bomberos llevaron adelante una inspección en el sector de la cocina y el entretecho, con el objetivo de verificar que no existieran focos activos ni riesgo de reinicio del fuego.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el origen del incidente habría sido accidental y estaría relacionado con una contingencia eléctrica. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Una vez finalizadas las tareas de inspección y seguridad, se brindaron recomendaciones preventivas a los ocupantes de la vivienda y se confirmó que la estructura se encontraba asegurada.