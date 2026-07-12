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Un incendio se registró durante la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada sobre la Calle 31, entre 62 y 60, de Río Gallegos. El siniestro fue controlado por personal de Bomberos, quienes evitaron que las llamas afectaran por completo el inmueble.

El alerta se recibió a las 03:15 horas, lo que motivó el rápido despliegue de una dotación de la División Cuartel 24° a bordo del móvil M-1118. Debido a la magnitud del operativo, también acudió personal de la División Cuartel Central con los móviles M-290 y M-695 para brindar apoyo hídrico y operativo.

Según se informó, el fuego afectó una construcción de material ligero y se concentró principalmente en el sector del dormitorio, extendiéndose hacia el entretecho de la vivienda.

Los efectivos desplegaron una línea de ataque de 38 milímetros para combatir las llamas de manera directa y lograron sofocar el foco principal antes de que avanzara sobre el resto de la estructura. En paralelo, el camión cisterna garantizó el abastecimiento de agua durante las tareas de extinción.

Tras las pericias realizadas en el lugar, se determinó que el origen del incendio fue accidental y estuvo relacionado con un desperfecto eléctrico en un caloventor que había quedado conectado dentro de la habitación.

El operativo finalizó a las 04:37 horas, luego de completar las tareas de enfriamiento y prevención. No se registraron personas lesionadas. Además, personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado intervino para realizar el corte del suministro eléctrico como medida de seguridad.