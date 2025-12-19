Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio en el motor de una camioneta generó momentos de tensión este jueves por la noche en el barrio Belgrano de Río Gallegos. El siniestro, ocurrido mientras el vehículo se encontraba en circulación, fue controlado en pocos minutos gracias a la rápida respuesta del personal de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, sin que se registraran personas lesionadas.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se produjo alrededor de las 22 horas en la intersección de las calles Richieri y Juan de Garay, una zona residencial con circulación constante, especialmente en el horario nocturno. Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia al advertir la presencia de humo y llamas que salían del sector del motor de una camioneta Ford EcoSport que transitaba por el lugar.

Ante el aviso, personal de la División Cuartel Dos de Bomberos acudió de inmediato al sitio a bordo del móvil 1003. Al arribar, los efectivos constataron que el foco ígneo se había originado en el compartimiento del motor, situación que implicaba un riesgo concreto de propagación al resto de la carrocería y a los vehículos estacionados en las inmediaciones.

Los bomberos desplegaron rápidamente una línea devanadera y comenzaron las tareas de extinción, logrando controlar el fuego en pocos minutos. La intervención fue precisa y efectiva, evitando que las llamas alcanzaran mayores dimensiones y que el hecho derivara en consecuencias más graves. Una vez sofocado el incendio, se realizaron tareas de enfriamiento e inspección para descartar cualquier posibilidad de reinicio.

De acuerdo con la información oficial, el incendio tuvo un origen accidental y estuvo vinculado a un desperfecto mecánico en la unidad. No se registraron personas heridas ni fue necesario el traslado de ocupantes para su atención médica, aunque el vehículo sufrió daños materiales en el sector afectado.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio Belgrano, quienes siguieron de cerca el operativo bomberil y destacaron la rapidez con la que se resolvió la situación.

Desde los cuerpos de emergencia reiteraron la necesidad de realizar controles periódicos en los rodados, especialmente en lo referido a mangueras, conexiones eléctricas y sistemas de combustible, y recomendaron que cualquier reparación sea realizada por personal idóneo y certificado. Medidas simples, remarcan, pueden marcar la diferencia entre un desperfecto menor y una emergencia de riesgo.