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Un interno alojado en la dependencia policial de la localidad de Pico Truncado comunicó formalmente el inicio de una huelga de hambre, con el único fin de solicitar que se haga efectivo su traslado a la Comisaría Tercera de Caleta Olivia.

El reclamo se hizo conocer alrededor de las 11:40 horas del lunes 13, cuando entregó una nota manuscrita a las autoridades. La secretaría de turno tomó conocimiento y, con la autorización del magistrado interviniente, comunicó lo sucedido a la Cámara Judicial de Caleta Olivia, sede de origen del expediente.

Por el momento no se dispuso su traslado al nosocomio local para controles médicos, ya que el centro de salud cuenta con guardia mínima y solo atiende situaciones de urgencia, por lo que se monitoreará su estado en la propia dependencia.