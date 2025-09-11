Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre fue detenido esta tarde por la División de Investigaciones de la Policía, acusado de cometer daños en la vivienda de una mujer y amenazarla con un arma de fuego, el pasado domingo 7 de septiembre, en Río Gallegos.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral precisaron que el hecho ocurrió en una casa ubicada en calle San José Obrero al 500. Allí, la propietaria del inmueble fue amenazada por un hombre quien, anteriormente, le había robado pertenencias de su vehículo. Según su denuncia, el acusado la apuntó con un revólver. Antes, había roto cristales de la ventana frontal de su domicilio.

Personal de la Comisaría Sexta recibió la denuncia de la mujer y realizó las primeras diligencias de rigor.

Personal de la DDI en el allanamiento realizado este jueves por la tarde. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Con la intervención de la DDI, se pudo rastrear al responsable de estos actos, y se ejecutó un allanamiento este jueves por la tarde en una casa que alquilaba en el fondo de una propiedad, ubicada en Capitán Giachino al 200, donde se incautaron armas y drogas. Además, el hombre fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.