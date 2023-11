Un detenido por el robo a joyería de Cipolletti en el que embistieron el local con una 4×4

Un joven fue detenido e imputado con prisión preventiva por el robo en una joyería en pleno centro de la ciudad rionegrina de Cipolletti en el que, en noventa segundos, un grupo de delincuentes embistió el frente del local con una camioneta 4×4 para poder ingresar al mismo y escapó con valiosa mercadería en exhibición, informaron hoy fuentes judiciales.

De acuerdo a la acusación, el sospechoso y otros cinco cómplices primero sustrajeron ese vehículo que estaba estacionado a metros del comercio luego asaltado, en la calle España al 300, en la zona céntrica de dicha ciudad del Alto Valle de Río Negro.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) rionegrino informó que el robo de la camioneta se produjo en las últimas horas del domingo 5 de noviembre, en Alem y España; mientras que, según las imágenes de las cámaras de seguridad de la joyería, el atraco aquí fue cometido entre las 0.48:10 y las 0.49:40 del lunes 6.

De acuerdo a esas imágenes, al menos seis delincuentes arribaron al lugar a bordo de una camioneta 4×4 y de color oscuro, de la cual descendieron cinco de ellos.

En un primer momento, tres de los asaltantes quisieron violentar la reja del frente en forma manual y con alguna herramienta, y al no lograrlo, el conductor de la camioneta colocó el vehículo de culata y embistió el frente.

Al romperse la reja y los cristales comenzó a sonar la alarma, al tiempo que cuatro de los delincuentes con sus rostros tapados, capuchas y gorras ingresaron al local y se apoderaron de joyas y otros objetos de valor que colocaron en bolsas.

A partir de tareas investigativas, en las últimas horas fue detenido un joven como presunto integrante de la banda y se le imputaron los dos hechos: el robo de la camioneta y el asalto a la joyería.

“La defensa sostuvo que su cliente no participó del hecho delictivo y aseguró que lo que lo vincula a la causa sería el haber guiado a la camioneta usada para cometer el ilícito hacia un domicilio donde finalmente fue guardada”, indicó el MPF.

En ese sentido, la defensa consideró que la participación del sospechoso “sería menor o que incluso podría encuadrar en un encubrimiento y no en un robo agravado”.

Por su parte, el propio detenido negó su participación en el hecho al declarar en la audiencia imputativa.

En tanto, la Justicia de Garantías avaló la formulación de cargos y dispuso que el sospechoso siga detenido con prisión preventiva por el plazo de investigación preparatoria al considerar que existen riegos procesales.

Por otro lado, en la vivienda se secuestraron dispositivos móviles cuyos contenidos serán analizados por los peritos en busca de pistas sobre el resto de la banda. (Télam)