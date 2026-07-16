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Un empleado de la estación de servicio YPF de la localidad sufrió lesiones leves tras ser agredido por otro trabajador del mismo establecimiento, en un incidente registrado durante la noche del miércoles, cuando se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial.

Según la denuncia radicada, el afectado cumplía su jornada laboral desde las 14 horas. Alrededor de las 20 horas ingresó su compañero de turno, quien poco después comenzó a insultarlo y amenazarlo mientras el primero realizaba el cierre de la caja en la garita.

La discusión continuó y, cuando el damnificado decidió no responder más y se acercó a la entrada, el agresor cerró la puerta bruscamente golpeándolo en la cabeza y rompiendo el vidrio. Luego comenzó a golpearlo con puños y patadas en distintas partes del cuerpo, para finalmente arrojarlo contra un camión estacionado en el exterior, donde volvió a golpearse la cabeza.

Terceras personas que estaban en el lugar lograron separarlos. El agresor permaneció en la garita mientras el afectado se trasladó al sector de servicompras. Posteriormente fue examinado por un médico, que certificó lesiones de carácter leve.

El denunciante expresó temor por lo ocurrido y solicitó la intervención de la justicia. Las actuaciones quedaron caratuladas y a disposición del juzgado correspondiente.