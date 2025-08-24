Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Río Gallegos se encuentra a la espera de una sentencia que podría marcar un precedente en materia de justicia frente a los delitos de violencia de género. Luego de ocho meses de angustia y de atravesar un proceso judicial que puso a prueba la fortaleza de la víctima, el hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal confesó ser el autor del delito y aguarda conocer la condena que determinará el tribunal. La fiscalía ya solicitó una pena de siete años de prisión efectiva.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el caso se remonta al 1° de enero de 2025, cuando la víctima fue abusada en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Mitre y Chacabuco, en pleno casco urbano de la capital santacruceña. El imputado fue detenido diez días después por la División de Investigaciones (DDI) y desde entonces permanece alojado en un establecimiento carcelario. En el marco de un juicio abreviado, el viernes pasado reconoció su responsabilidad penal, lo que allana el camino hacia una sentencia que se dará a conocer en los próximos días.

El acusado había sido detenido por la División de Investigaciones. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

La víctima, que atravesó meses de silencio, declaraciones y revictimización en instancias judiciales, espera que la resolución sea ejemplar. Sin embargo, tanto familiares como allegados subrayaron que ningún fallo podrá reparar el daño irreversible sufrido. Lo que sí puede hacer la justicia -señalaron- es enviar un mensaje claro a la sociedad de que los delitos sexuales no quedarán impunes.

Desde la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos se remarcó la importancia de denunciar. “Cada denuncia no solo abre el camino hacia la justicia, sino que también alienta y fortalece a otras mujeres y diversidades para poder hablar y poner en palabras lo que atraviesan”, expresaron. El organismo recordó que dar ese paso no es sencillo: los miedos, las angustias y la sensación de estar sola suelen imponerse. Sin embargo, visibilizar lo ocurrido constituye un acto de valentía y de reparación, que además activa medidas judiciales y de protección inmediatas para frenar la violencia.

Las denuncias, además de dar voz a las víctimas, cumplen un rol fundamental en la construcción de estadísticas que permiten diseñar políticas públicas más efectivas. Rompen el pacto de silencio que muchas veces protege a los agresores y generan conciencia social sobre una problemática que sigue golpeando con fuerza en la provincia y en todo el país. “Cuando una persona denuncia, no solo habla por sí misma: anima a otras a saber que no están solas, que es posible buscar ayuda y exigir justicia”, subrayan los equipos de acompañamiento.

La titular de la Dirección de Género del Municipio de Río Gallegos, Viviana Caballero. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

En este contexto, la titular de Género del municipio, Viviana Caballero, había advertido a comienzos de año sobre el incremento de casos registrados en contextos de nocturnidad. “Detectamos que en el inicio de la temporada de receso tomamos contacto con casos de abuso sexual en contexto de la nocturnidad. Mujeres que estuvieron inseguras a la salida de un bar, tomando un Uber en la madrugada o que fueron agredidas en un after. Situaciones cuya gravedad amerita que pongamos en alerta a las mujeres, que tienen todo el derecho a salir de noche y divertirse”, afirmó.

En ese sentido, las autoridades recordaron que las personas que atraviesen situaciones de violencia de género, de abuso o cualquier escenario de vulnerabilidad en Río Gallegos pueden acercarse a la sede de la Dirección de Políticas de Género, ubicada en Pellegrini 35, o comunicarse al teléfono de guardia disponible las 24 horas: 2966 30-7893. La línea está abierta para brindar acompañamiento y contención inmediata.