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Efectivos policiales de la localidad de Puerto Deseado intervinieron de oficio tras recibir una denuncia anónima que solicitaba presencia en el barrio 330, por problemas en una vivienda del monoblock. Al arribar, fueron recibidos por una pareja de 26 años; el hombre presentaba un estado de extrema alteración y agresividad.

A pesar de los intentos de diálogo de los efectivos, continuó con amenazas y ademanes hostiles tanto hacia su pareja como hacia el personal. La mujer informó que en el domicilio también se encontraba su hija menor de edad y que ambas se sentían atemorizadas, por lo que pidió expresamente que el hombre fuera retirado del lugar.

Al persistir su actitud y en aplicación de la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, se procedió a su reducción con la fuerza mínima necesaria. El sujeto respondió con golpes de puño y patadas contra los agentes, hasta que finalmente fue aprehendido. Fue trasladado al nosocomio local para examen médico y luego alojado en la dependencia policial.

La autoridad judicial interviniente dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el detenido fije domicilio y recupere su libertad.