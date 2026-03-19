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Un siniestro vial ocurrido en plena tarde del miércoles en Río Gallegos generó preocupación entre vecinos y automovilistas, aunque la rápida y profesional intervención de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin consecuencias de gravedad. El hecho tuvo lugar cerca de las 16:00 en la intersección de la Avenida Asturias y Bernardo Houssay, donde colisionaron dos vehículos utilitarios.

Según pudo saber La Opinión Austral, el incidente involucró a una Fiat Strada y una Renault Kangoo, que por causas que aún no fueron precisadas impactaron entre sí en una zona de circulación frecuente, especialmente en horarios laborales. La colisión motivó la inmediata intervención del personal de la División Cuartel Central de Bomberos, que acudió con una dotación de cinco efectivos para asegurar el área y prevenir posibles riesgos derivados del choque.

Uno de los aspectos centrales del operativo fue la aplicación de medidas de seguridad técnica sobre los vehículos involucrados. Utilizando herramientas de rescate, los bomberos procedieron a la desconexión preventiva de las baterías.

En paralelo, los efectivos realizaron una evaluación minuciosa del estado de los rodados, especialmente en lo que respecta a posibles pérdidas de fluidos. En un primer momento, la presencia de líquido sobre la calzada generó inquietud, aunque tras la inspección se confirmó que no se trataba de combustible sino de refrigerante del sistema de motor, lo que descartó riesgos de inflamabilidad y permitió llevar tranquilidad a quienes se encontraban en el lugar.

En cuanto a las personas involucradas, uno de los conductores manifestó dolencias producto del impacto, por lo que se activó el protocolo de asistencia médica. En coordinación con el nosocomio local y el Comando de Patrullas, se dispuso su traslado para una evaluación más exhaustiva. Horas más tarde, se confirmó que se encontraba fuera de peligro y recibió el alta, lo que alivió el panorama tras el susto inicial.