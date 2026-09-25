El siniestro vial ocurrido este jueves 24 de septiembre conmocionó a Río Gallegos y tuvo como protagonistas a la familia del juez de El Calafate Carlos Alberto Albarracín y al conductor de un Fiat Palio.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 25 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30, en la intersección de Calle 60 y avenida Circunvalación, donde ambos vehículos impactaron de frente.

Según pudo conocer La Opinión Austral y LU12 AM680, en el Chevrolet Celta viajaba la familia del magistrado. La mujer y junto a sus hijos. Los tres ocupantes llevaban colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Del otro lado se encontraban dos hombres que circulaban a bordo de un Fiat Palio. De acuerdo con la información difundida tras el siniestro, el vehículo habría circulado sin luces y se habría cruzado de carril, provocando el impacto frontal.

La niña sufrió una fractura expuesta de fémur

La situación más delicada fue la de la hija de 11 años . La menor sufrió una fractura expuesta de fémur como consecuencia de la violencia del impacto.

Tras ser trasladada al Hospital Regional Río Gallegos, debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia durante la madrugada. Los profesionales colocaron clavos para estabilizar la lesión.

Según la información conocida por La Opinión Austral y LU12 AM680, la niña permanece internada en terapia intensiva, se encuentra fuera de peligro y podría requerir una nueva intervención quirúrgica. Asimismo, fuentes sanitarias confirmaron, que la madre sufrió un traumatismo cerrado de tórax y una fractura en la costilla. Actualmente se encuentra internada y está estable.

Por otro lado, el niño de 6 años no presentó lesiones de consideración.

Así quedaron los vehículos tras el siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El conductor del Fiat Palio dio 1,52 g/l

El parte oficial difundido este viernes por la Policía de la Provincia de Santa Cruz confirmó uno de los datos centrales de la investigación: el conductor del Fiat Palio dio positivo en el test de alcoholemia.

Según conoció La Opinión Austral, el hombre que conducía el vehículo tiene 27 años y es de apellido Gallardo, mientras que el acompañante se apellida Rivas y tiene 30 años.

Así quedó uno de los rodados. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Inspectores de Tránsito Municipal realizaron los controles a los dos conductores. El hombre que manejaba el Palio registró 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la conductora del Chevrolet Celta obtuvo resultado negativo, con 0,00 g/l.

El dato se incorporó a las actuaciones judiciales que buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Traslado al hospital

Tras la colisión, intervino la Sección Rescate y Salvamento de Bomberos, que trabajó en el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos.

De acuerdo con el parte policial, cuatro personas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Regional Río Gallegos.

Carlos Albarracín, juez de Instrucción Penal de la ciudad de El Calafate.

Luego de las evaluaciones médicas, tres adultos fueron diagnosticados con lesiones de diversa consideración, mientras que la menor debió ingresar a quirófano para ser intervenida quirúrgicamente.

La Justicia secuestró los dos vehículos

En el lugar del siniestro también trabajó la División Accidentología Vial, que realizó las pericias técnicas correspondientes para determinar la mecánica del choque.

Los vehículos fueron trasladados a la Comisaría Séptima. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos, se ordenó el secuestro preventivo y la incautación de ambos automóviles para su resguardo.

En tanto, el conductor del Fiat Palio, que dio positivo en el test de alcoholemia, fue notificado de las actuaciones y estableció domicilio a disposición de la Justicia.

Las posibles causas

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el impacto frontal y establecer las responsabilidades correspondientes. Una vez que se registró el siniestro, vecinos de la localidad se hicieron eco y surgió un reclamo en común: la falta de luminarias en la zona que podrían haber generado la tormenta perfecta para que se registrara un suceso que, por cuestiones del destino, no terminó con saldos fatales.

Tapa de La Opinión Austral del jueves 24 de septiembre del 2026.

La zona donde se registró el suceso es “una boca de lobo” indicaron vecinos de la zona que entendieron que, además de que uno de los conductores involucrados en el choque frontal estaba bajo los efectos del alcohol, la falta de luminaria también podría sido uno de los desencadenantes.