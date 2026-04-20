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Una situación de riesgo se vivió en la tarde noche del domingo en Punta Loyola, en las afueras de Río Gallegos, donde un hombre debió ser rescatado de urgencia tras sufrir una caída en el muelle costero, en un contexto marcado por el avance de la marea que complicaba las tareas de asistencia.

El episodio ocurrió en un sector frecuentado tanto por trabajadores como por vecinos que se acercan a la zona costera, cuando por motivos que se intentan establecer, el hombre resbaló y sufrió una caída que le provocó una lesión en uno de sus tobillos, dejándolo con movilidad reducida en un entorno que rápidamente podía volverse hostil.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que la intervención fue encabezada por personal de la División Unidad Operativa Caminera Chimen Aike, que acudió al lugar tras el alerta. Sin embargo, la complejidad del escenario exigió una respuesta más amplia y coordinada. En cuestión de minutos, se sumaron al operativo efectivos de Prefectura Naval, personal del muelle perteneciente a YCRT y un equipo de salud, conformando un despliegue conjunto que resultó clave para resolver la emergencia.

El factor determinante fue el tiempo. La marea comenzaba a subir, lo que aumentaba el riesgo de que el damnificado quedara en una situación aún más comprometida. Frente a este panorama, los equipos trabajaron de manera sincronizada para asistirlo en el lugar, estabilizarlo y concretar su traslado en condiciones seguras.

Finalmente, el hombre fue derivado al hospital local, donde recibió atención médica por una lesión en el tobillo. Según se informó, se encuentra fuera de peligro, lo que llevó tranquilidad tras un episodio que pudo haber tenido consecuencias más graves.