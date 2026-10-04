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Personal de la División Grupo Especial Zona Sur intervino en la costanera de la localidad de Río Gallegos para asistir a un hombre que se encontraba descompensado. La situación fue compartida a través de la Superintendencia de Bomberos.

El aviso fue emitido por Central Bravo y el procedimiento se concentró en el sector del Monumento a la Fauna Patagónica. Los efectivos rastrillaron el área e identificaron al hombre, de 52 años, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad.

El ciudadano fue puesto a salvo y trasladado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

En el lugar recibió contención primaria por parte de personal médico, se coordinó la asistencia médica para estabilizarlo y prepararlo para el traslado. Luego fue llevado en ambulancia hasta las instalaciones del Hospital Regional.

Del operativo, que se extendió entre las 11:40 y las 12:30, participaron el Comando Patrulla, la División Comisaría Segunda y el equipo médico del centro de salud local. Finalmente, la persona fue trasladada de manera segura para continuar con su atención.