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Un operativo en una vivienda de la ciudad de Puerto San Julián permitió secuestrar 954 detonadores que estaban guardados en un galpón. El procedimiento se realizó después de que un hombre resultara herido en un hecho ocurrido en el patio del domicilio, y quedó bajo intervención de la Justicia Federal.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Santa Cruz a través de redes sociales, los elementos habían sido fabricados en 1993 y su antigüedad incrementaba el riesgo de inestabilidad ante factores climáticos y térmicos.

Uno de los cuantos móviles policiales que se hicieron presentes en el lugar. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

La División Explosivos, junto con personal de la División de Investigaciones y Criminalística, realizó el allanamiento dispuesto por el Juzgado Federal, con sede en la Fiscalía Descentralizada de Caleta Olivia. Como medida preventiva, se evacuó temporalmente la manzana lindante.

El personal de Explosivos trabajando con el material secuestrado. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

El recuento oficial indicó que se secuestraron 413 detonadores eléctricos, 380 pirotécnicos y 161 electrónicos. La totalidad del material fue trasladada bajo protocolos de seguridad y quedó resguardada en los polvorines del Ejército Argentino en Puerto Santa Cruz.

Una fuente policial consultada por La Opinión Austral explicó que el hombre habría intentado quemar cables para extraer cobre, sin advertir que contenían detonadores. El hombre resultó lesionado y tuvo que ser trasladado al hospital distrital para recibir atención médica.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia Federal. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

“Son detonadores o iniciadores de carga, así se llaman”, señaló la fuente a este medio, y aclaró: “No es el explosivo en sí”. Según indicaron a este medio, el hombre sufrió quemaduras en el cuerpo y se encuentra internado en grave estado.

El operativo fue supervisado por el jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero, y el subjefe, comisario general Luis Bordón.