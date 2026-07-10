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Un hombre de 54 años presentó una denuncia judicial tras perder una bolsa con mercadería de alto valor que había olvidado en una sucursal de la cadena de supermercados La Anónima, y que fue retirada por otras personas sin autorización.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:25 horas del jueves 9 de julio, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, y la formalización de la denuncia se registró a las 22:00 en las instalaciones de la Comisaría local.

Según el relato del damnificado, luego de abonar sus compras en la caja número 4, se retiró del local sin advertir que había dejado una bolsa con productos de perfumería, higiene personal y limpieza, valuados en aproximadamente 120.000 pesos. Al darse cuenta del olvido, regresó de inmediato al supermercado, pero personal de seguridad y del establecimiento le informaron que no la habían recuperado.

Por medio de la cajera del sector supo que, después de su partida, una pareja —conformada por un hombre con gorra y una mujer de cabello rubio— tomó la bolsa y se retiró sin decir nada, a pesar de que otra clienta había señalado que se trataba de un objeto olvidado por el anterior comprador.

El denunciante entregó el ticket de compra con el detalle de los artículos y señaló que el sector cuenta con cámaras de seguridad, por lo que solicitó la intervención penal para esclarecer el hecho.

Las actuaciones quedaron a cargo de la División Investigaciones local, que realizará el relevamiento y análisis de las grabaciones del comercio para identificar a los responsables. El caso ya fue notificado a la autoridad judicial interviniente para continuar con los pasos procesales correspondientes.