Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hecho de violencia conmocionó la tarde del sábado en Río Gallegos, cuando un hombre de 35 años fue sorprendido por dos sujetos a la salida de la Iglesia Inmaculada Concepción. Sin mediar palabra, uno de los agresores lo atacó por la espalda y le asestó una puñalada que obligó a su urgente internación y posterior cirugía en el Hospital Regional Río Gallegos (HRRG).

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el episodio ocurrió pasadas las seis de la tarde, en inmediaciones de la calle José Ingenieros al 1000, pleno corazón del tradicional barrio Belgrano. La víctima había asistido a la misa vespertina y, al retirarse del templo, fue interceptada por dos hombres que lo abordaron de manera sorpresiva. Según su propio relato ante la policía, uno de ellos lo atacó con un arma blanca en la zona del glúteo derecho, dejándolo gravemente herido. El hombre aseguró no conocer a los agresores ni haber tenido contacto previo con ellos.

Minutos más tarde, personal policial fue advertido por el Centro de Despacho sobre el ingreso de una persona herida al Hospital Regional. Al llegar, efectivos de la Comisaría Cuarta constataron que se trataba del vecino de 35 años, quien, en medio del shock por lo ocurrido, brindó su testimonio. El equipo médico que lo recibió confirmó que la lesión era de consideración y que debía ser intervenido quirúrgicamente para controlar el daño causado por la puñalada.

Las autoridades policiales informaron que se dio inmediata intervención al Juzgado de Instrucción de turno y a la División de Investigaciones (DDI), con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los móviles del ataque.