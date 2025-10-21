Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madrugada del lunes en Puerto San Julián se vio alterada por un violento episodio que podría haber terminado en tragedia. Un hombre, tras mantener una discusión en el interior de un conocido local nocturno, salió del lugar y efectuó varios disparos con un arma de fuego frente al pub “El Carajo”, ubicado en la esquina de Mitre y Hernando de Magallanes. Horas más tarde, el autor se entregó voluntariamente a la Policía y entregó el arma utilizada.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, el hecho ocurrió alrededor de las 4:35 de la madrugada del 20 de octubre, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre detonaciones en las inmediaciones del local. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Primera constató que el comercio ya se encontraba cerrado y que no había personas heridas, aunque sí un clima de fuerte preocupación entre vecinos y transeúntes.

De acuerdo con el testimonio del encargado del pub, minutos antes se había producido una discusión entre un cliente y un empleado, lo que derivó en el cierre anticipado del establecimiento. Posteriormente, las cámaras de seguridad registraron al mismo individuo regresando al frente del local y realizando varios disparos antes de retirarse a bordo de un Volkswagen Gol Trend de color rojo.

A partir de las imágenes y los testimonios, la Comisaría Primera, junto con la División de Investigaciones (DDI) de Puerto San Julián, inició un rápido operativo para dar con el sospechoso. Gracias a las averiguaciones realizadas, se logró establecer el domicilio del presunto autor, donde se dispuso una consigna policial preventiva.

Horas más tarde, el hombre decidió entregarse voluntariamente. Según confirmaron fuentes policiales, se presentó ante los efectivos manifestando su voluntad de ponerse a disposición de la Justicia y entregó un arma de fuego marca Bersa Thunder, calibre .22, con dos cargadores vacíos y una caja con 100 cartuchos del mismo calibre. Todo el material fue secuestrado formalmente y el sospechoso quedó aprehendido, previo examen médico, a disposición del Juzgado de Instrucción local.

En paralelo, el Gabinete Criminalístico de Puerto San Julián trabajó en el levantamiento de rastros y el análisis de los soportes fílmicos proporcionados por el sistema de videovigilancia del local, mientras que se dispuso la requisa de urgencia del vehículo involucrado. Las pericias balísticas y el estudio de las imágenes serán determinantes para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Fuentes de la Policía de Santa Cruz señalaron que, pese a la violencia del episodio, no se registraron heridos, aunque destacaron la gravedad del suceso por haberse producido en una zona céntrica y concurrida durante los fines de semana.