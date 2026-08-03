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En horas de la madrugada de este lunes 3 de agosto, un hombre intentó cometer un robo mediante intimidación con arma blanca en una rotisería de la ciudad de Puerto Deseado. El procedimiento fue llevado adelante por el personal de la Comisaría.

Los hechos ocurrieron a las 00:41 horas, cuando personal policial fue requerido en la rotisería “El Bandido“, ubicada en calle Almirante Zar de esta localidad. Una mujer de 33 años, que se encontraba en el local, manifestó que un masculino ingresó al establecimiento y, exhibiendo un cuchillo, le exigió dinero de la caja registradora. Finalmente, sin obtener el efectivo, se dio a la fuga llevándose solamente un sándwich de milanesa y una gaseosa Coca-Cola de 1,5 litros.

La damnificada aportó las características del autor ante la entrevista de los efectivos policiales: sexo masculino, contextura delgada, aproximadamente 1,60 metros de estatura, tez blanca, ojos celestes y vestía buzo color celeste con capucha.

Gracias a los datos aportados y al reconocimiento realizado por el dueño del comercio a través de las cámaras de seguridad, se identificó al presunto responsable. Se trató de un hombre de 25 años de edad, domiciliado en la intersección de calles Belgrano y Piedra Buena de la ciudad portuaria.

Cabe destacar que el sospechoso fue ubicado en inmediaciones de su domicilio y detenido. Tras ser trasladado al Hospital Distrital para examen médico de rutina, ingresó a las instalaciones de la dependencia policial a las 02:00 horas, en carácter de aprehendido e incomunicado.

Se dio intervención a la División de Investigaciones para el relevamiento de las imágenes de seguridad del lugar. El caso quedó bajo conocimiento del agente fiscal, Horacio Quinteros y la doctora Delfina Uriona, quien conforme directivas de la doctora Stella Marys Inayado, dispuso que una vez cumplidos los plazos legales de la aprehensión recupere su libertad, previa fijación de domicilio.