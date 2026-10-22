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Un hombre de la ciudad de Puerto Deseado denunció que fue engañado cuando intentaba desbloquear su tarjeta Naranja y terminó realizando varias transferencias a cuentas de terceros. Según conoció La Opinión Austral, la pérdida de dinero es por un total de $5.043.666.

El denunciante ingresó a un enlace de WhatsApp que aparentaba ser de atención online de la empresa y fue contactado por una persona que dijo representarla. Con el argumento de ayudarlo a desbloquear la tarjeta, le indicó una serie de pasos que incluyeron transferencias de distintos importes.

Los movimientos se realizaron a cuentas de terceros, cuyos titulares fueron identificados en la denuncia. Sin embargo, la tarjeta permaneció bloqueada y el dinero no le fue reintegrado. El hombre, de 53 años, manifestó sentirse perjudicado económicamente.

Finalmente, se conoció que la denuncia se realizó en las instalaciones de la Comisaría de la localidad portuaria e intervino el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 que se encuentra a cargo del juez subrogante Sergio Poisson.