La rápida intervención de la Policía en la madrugada de este domingo evitó que un robo a un comercio de informática de Río Gallegos se concretara. Un hombre de 29 años fue detenido tras ser sorprendido in fraganti mientras intentaba huir con un bolso repleto de objetos presuntamente sustraídos. El procedimiento permitió recuperar diversos elementos y preservar pruebas clave para la investigación.

El hecho se registró alrededor de las 4:35, cuando un patrullero de la División Comando de Patrullas realizaba tareas de prevención en la intersección de las calles 22 y 13. En ese momento, los efectivos observaron a un individuo que salía por la parte trasera del local “Internet GRIIP”, cargando un bolso negro. Al notar la presencia policial, el sospechoso arrojó el bolso dentro del predio y emprendió una apresurada retirada, que fue interrumpida pocos metros más adelante por los uniformados.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, durante el rastrillaje, los agentes hallaron el bolso descartado, en cuyo interior había varios objetos de interés, entre ellos un CPU. Asimismo, constataron signos de forzamiento tanto en la puerta como en una ventana del comercio, lo que reforzó la hipótesis de un intento de robo. La requisa posterior permitió secuestrar dinero en efectivo, teléfonos celulares, una cámara de seguridad, prendas de vestir y otros artículos que habrían sido sustraídos momentos antes.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde permanece incomunicado y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos. Todos los elementos recuperados quedaron bajo custodia policial como parte de la causa, mientras que la investigación continúa para determinar el alcance de los daños y establecer contacto con el propietario del local afectado, a fin de restituirle los bienes.