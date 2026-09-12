Una situación de crisis generó un importante operativo policial, este sábado en el Hotel Austral, ubicado en avenida Néstor Kirchner y Férnico de Spur de Río Gallegos. El episodio ocurrió en el tercer piso del establecimiento y requirió la intervención de efectivos de la Comisaría Segunda y un equipo especializado en negociación.

Según informó personal policial a La Opinión Austral, un hombre de 39 años de esta localidad se encontraba muy alterado y nervioso y había manifestado intenciones de quitarse la vida. Ante esta situación, se dispuso la evacuación preventiva de parte del hotel y se activó el protocolo operativo establecido para situaciones de crisis.

El hombre se habría alojado en el hotel el viernes por la noche.

El hombre salió de la habitación y fue trasladado al hospital. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Hasta el lugar llegó el equipo de negociación, que comenzó un diálogo con el hombre para intentar contenerlo y resolver la situación por la vía verbal. Durante la intervención, manifestó que atravesaba un momento personal complejo.

Como no se contaba inicialmente con información respecto de su estado de salud, también se activó el protocolo previsto por la Ley de Salud Mental. En ese marco, intervino personal médico del Hospital Regional que se encontraba en el lugar.

Con el avance del diálogo, el hombre comenzó a tranquilizarse y mostró una actitud colaborativa. Finalmente, reunió sus pertenencias y se retiró del hotel acompañado por los efectivos policiales.

Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia para que se le realizara una evaluación médica y se determinara su estado.

De acuerdo con lo informado, no hubo personas lesionadas durante el procedimiento. El hombre tampoco presentaba lesiones visibles, aunque se encontraba emocionalmente afectado por la situación.

Mientras tanto, efectivos de la Comisaría Segunda y personal de Criminalística continuaron trabajando dentro del hotel para relevar lo ocurrido en la habitación y reunir los elementos correspondientes, que serán elevados a la Justicia.

Hasta el momento, no se habían informado consecuencias judiciales vinculadas con el episodio.