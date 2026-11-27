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Un ladrón reincidente fue detenido a horas de la madrugada del viernes 27 en la localidad de Puerto Deseado tras ser denunciado por sustraer dos botellas de cerveza de un autoservicio. La comerciante también señaló que el mismo sospechoso habría protagonizado un hecho similar el 22 de noviembre.

La denuncia fue realizada por la propietaria del Autoservicio 24/7, un comercio que se encuentra ubicado sobre la calle René Favaloro. Según conoció La Opinión Austral, el hombre identificado con las iniciales M.N.G. y apodado “Pela”, tomó dos botellas de cerveza Brahma de un litro y se retiró sin abonarlas.

Lo detuvieron por una pelea callejera

Cerca de la una de la madrugada, personal de la Sección Motorizada intervino ante un requerimiento por una riña y encontró al hombre frente a un comercio. “Pela” golpeó con el puño un móvil policial e intentó escapar. Al ser identificado, manifestó que había consumido dos cervezas, lo que permitió a los efectivos relacionar los hechos.

La Policía indicó que el hombre opuso resistencia durante el procedimiento. Luego de ser examinado por personal médico en el Hospital Distrital de la localidad deseadense, ingresó a la dependencia como detenido y quedó a disposición del Juzgado interviniente.

La autoridad judicial dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, recuperara la libertad, previo a fijar domicilio y completar las fichas dactiloscópicas.