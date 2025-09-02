Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la tarde de este martes se registró un caos de tránsito en las calles del barrio Fátima de Río Gallegos, a raíz de un incidente vial que tuvo lugar en la esquina de las calles Entre Ríos y Provincias Unidas, a la vuelta del colegio homónimo.

Fue cerca de la una de la tarde cuando los padres de esa escuela llegaron a retirar o dejar a sus hijos al establecimiento cuando vivieron el embotellamiento, debido al corte de unas arterias, para la realización de pericias.

Es que, momentos antes, se produjo un incidente vial que fue protagonizado por un Toyota Etios y un Renault Sandero en la esquina antes mencionada. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, en el rodado de bandera francesa circulaban un hombre y un menor de edad que, de manera preventiva, debieron ser trasladados al Hospital Regional para ser sometidos a los chequeos correspondientes.

Ambos vehículos quedaron con sus trompas en dirección a la calle Ameghino. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el lugar intervino el personal de la Comisaría Segunda de Policía, del Comando de Patrullas y de Tránsito Municipal. Respecto de la documentación, este diario pudo confirmar que ambos rodados contaban con la documentación al día al momento de que le requirieron los papeles.

Otro choque

En la noche del lunes, apenas a unas pocas cuadras del otro incidente, las autoridades debieron intervenir en otro siniestro.

Según pudo saber La Opinión Austral, fue minutos después de las nueve de la noche cuando el personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Segunda debieron trasladarse hasta la esquina de las calles Pasteur y Jofré de Loaiza por un choque.

Una ambulancia en el lugar del choque de la noche del lunes. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Esa intersección cuenta con un disco de Ceda el Paso para quienes circulen por la calle Pasteur, pese a eso, en el último tiempo ha sido escenario recurrente de siniestros viales. En esta oportunidad, los rodados involucrados fueron un Fiat Uno y un utilitario Peugeot.

A raíz del fuerte impacto, una persona debió ser trasladada al centro asistencial para ser sometido a los chequeos de rutina.