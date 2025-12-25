Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio vehicular registrado en la mañana de este jueves 25 de diciembre generó alarma entre los vecinos del barrio Bicentenario, en las afueras de Río Gallegos, aunque afortunadamente no dejó personas lesionadas. El siniestro demandó la rápida intervención del personal de la División Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, que logró controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o viviendas cercanas.

El hecho ocurrió sobre la calle 5, entre las arterias 32 y 34, donde un automóvil Renault 11 que se encontraba estacionado comenzó a incendiarse por causas que, en un primer momento, eran materia de análisis. La escena, en pleno horario matutino y en una fecha sensible como lo es la Navidad, despertó la preocupación de los frentistas, que dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, la dotación del móvil 290 constató que el rodado estaba completamente envuelto en llamas. Los bomberos iniciaron de inmediato las tareas de extinción, logrando sofocar el fuego tras un intenso trabajo que permitió asegurar la zona y descartar riesgos adicionales. La afectación del vehículo fue total, quedando reducido a un cascarón calcinado, aunque el rápido accionar evitó consecuencias mayores.

Una vez controlado el incendio, se realizaron las pericias correspondientes para determinar el origen del foco ígneo. De acuerdo a la información oficial, los especialistas concluyeron que el siniestro tuvo un origen accidental, producto de una contingencia eléctrica en el automóvil, una causa frecuente en vehículos de antigua data o con sistemas eléctricos deteriorados.

Durante el operativo, personal de la Comisaría Séptima colaboró en el ordenamiento del sector y en la prevención, garantizando la seguridad de los vecinos y del personal interviniente. No fue necesaria la asistencia médica, ya que no se registraron heridos ni personas afectadas por la inhalación de humo.

Desde el cuerpo de Bomberos aprovecharon el episodio para recordar a la comunidad la importancia de realizar controles periódicos en los vehículos, especialmente en lo que respecta a las instalaciones eléctricas. Cortocircuitos, cables resecos o conexiones precarias pueden transformarse en un riesgo latente y derivar en incendios repentinos, incluso cuando los rodados se encuentran estacionados.