La intervención inmediata de la Policía de Santa Cruz durante la madrugada de este lunes permitió esclarecer dos hechos delictivos ocurridos en el casco céntrico de Río Gallegos, recuperar elementos electrónicos robados y detener a un joven de 20 años que quedó a disposición de la Justicia.

El operativo, desplegado en cuestión de minutos, fue clave para vincular ambos episodios y evitar que los objetos sustraídos salieran del circuito urbano.

Uno de los locales donde el joven rompió cristales para ingresar a robar.

El primer hecho se registró en un local comercial ubicado sobre calle Belgrano al 50. Allí, personal de la División Comisaría Primera y del Comando de Patrullas constató la rotura parcial de un cristal, aparentemente mediante un elemento contundente, y la sustracción de diversos elementos electrónicos. A partir de esa alerta inicial, se activó un rastrillaje inmediato en la zona, con recorridas preventivas y controles a pie.

Otro de los locales robados.

Como resultado de ese despliegue, los efectivos lograron demorar a un hombre de 20 años que circulaba a pie por las inmediaciones y transportaba un televisor junto a dos computadoras portátiles. Ante la presunción de que se trataba de elementos sustraídos, se procedió a su aprehensión y al secuestro de los objetos, con intervención de la División Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

Horas más tarde, y mientras continuaban las actuaciones vinculadas al primer procedimiento, la Policía tomó conocimiento de un segundo hecho delictivo ocurrido en un local comercial del rubro seguros, ubicado en calle Juan B. Justo al 10. En ese lugar se constató la rotura total del cristal de acceso, el faltante de un televisor de 42 pulgadas y la presencia de manchas rojizas, lo que reforzó la hipótesis de un ingreso violento.

Tras las diligencias de rigor, se logró establecer que el televisor sustraído en este segundo comercio coincidía con uno de los elementos secuestrados previamente al sujeto aprehendido durante la madrugada. Esa coincidencia permitió vincular ambos hechos y consolidar la línea investigativa, aportando claridad al expediente en un lapso reducido.

Con todos los elementos reunidos, se dio intervención al Juzgado de Instrucción correspondiente, que dispuso que el causante continúe detenido una vez cumplidos los plazos legales, quedando a disposición de la autoridad judicial mientras se prosiguen las actuaciones. Trascendió, además, que estaría vinculado a otros dos hechos delictivos ocurridos hace días atrás, en el robo en una vivienda y de una bicicleta.

El delincuente quedó detenido en la Comisaría Primera.

Desde el ámbito policial destacaron la importancia del rápido despliegue y la coordinación entre las distintas áreas operativas para lograr resultados concretos en poco tiempo.